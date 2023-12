Venezia, i turisti sorpassano i residenti: ci sono più posti letto nelle strutture ricettive che abitanti della città

Venezia, 18 dicembre 2023 – A Venezia c’è il sorpasso dei turisti sui residenti: nel capoluogo veneto il numero di posti letto nelle strutture ricettive è arrivato a essere maggiore rispetto al numero di abitanti che vivono nella propria casa nella città lagunare.

Il gruppo Venessia.com: “I posti letto vanno contingentati”

"A Venezia serve un blocco immediato delle aperture delle locazioni turistiche, i posti letto vanno contingentati”. A dirlo è Matteo Secchi, del gruppo Venessia.com, realtà che dà voce alla città, ai suoi abitanti e ai suoi problemi. Tra questi, lo spopolamento e il sorpasso dei posti letto per turisti (50.016) rispetto al numero dei residenti (49.211). Negli ultimi mesi, l'impennata delle locazioni brevi è stata senza precedenti e ha portato alla nascita di 800 nuovi posti letto, a fronte di una popolazione che sempre più spesso decide di trasferirsi in terraferma, esasperata dalla monocultura turistica che rende difficile la vita nel centro storico. “Come è stato fatto un regolamento anti paccottiglia, per dare un freno all'apertura dei negozi di souvenir, servirebbe limitare anche la proliferazione di locazioni brevi” continua Secchi, che aggiunge: “anche perché spesso e volentieri queste strutture vengono gestite da persone esterne alla città, mentre sono i residenti a farsi carico dei disagi connessi”.