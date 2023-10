Incidenti autobus a Mestre, il Comune dice stop ai mezzi elettrici. L’opposizione: “Il sindaco faccia chiarezza”

Mestre (Venezia), 15 ottobre 2023 – Stop ai mezzi elettrici della società ‘La Linea’, da oggi sulle strade di Mestre tornano in servizio gli autobus tradizionali. A fare scattare la decisione da parte del Comune è stato l’incidente di un bus di linea avvenuto ieri a Mestre, il secondo in meno di due settimane che ha coinvolto un mezzo elettrico di ultima generazione della stessa società. Le opposizioni incalzano: “Troppo silenzio e opacità, il sindaco deve riferire in consiglio su quello che sta accadendo”.

Lo scorso 3 ottobre, la navetta ‘Venezia Shuttle’ ha urtato 27 volte il guardrail del cavalcavia Vempa di Mestre, lo ha sfondato ed è precipitato nel vuoto per una decina di metri. E quando è ricaduto a terra, capovolto, era in fiamme. Un bilancio terribile – 21 morti e 15 feriti – e tanti interrogativi aperti: l’autobus elettrico è andato a fuoco durante il violento urto o le fiamme sono scoppiate prima dell'incidente? E ancora: qual è la responsabilità del vecchio guardrail del cavalcavia?

Ieri sera un altro incidente. Un bus urbano della stessa società e in servizio a Mestre, è finito contro il pilastro di un palazzo, sull'altro lato della carreggiata. Quindici i feriti: l'autista e 14 passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo: ai soccorritori l’uomo avrebbe dichiarato di essere stato colto da un malore improvviso.

Un giallo ancora tutto da risolvere. La procura, intanto, ha iscritto tre persone nel registro degli indagati: l’amministratore delegato dell’azienda proprietaria del mezzo, La Linea, e due dipendenti comunali. Si tratta dell’Ad 63enne Massimo Fiorese, il 51enne Roberto Di Bussolo, dirigente del settore Viabilità terraferma e mobilità del Comune di Venezia, e il collega 47enne Alberto Cesaro, responsabile del Servizio manutenzione viabilità terraferma del Comune. L’autopsia ha rilevato che l’autista del mezzo Alberto Rizzotto, morto nell’incidente, non sarebbe stato colto da un malore prima dello schianto. Sono attese altere verifiche sulla salma, ma intanto è emerso che il cuore del 40enne era sano.

In attesa delle verifiche tecniche sui bus elettrici di nuova generazione della società 'La Linea’, da oggi a Mestre entrano in servizio i mezzi tradizionali. Lo stop agli elettrici è stato deciso dal Comune di Venezia. La società di trasporto copre una serie di tratte per conto del Comune: ora la flotta si fermerà temporaneamente e al posto dei bus elettrici subentreranno mezzi tradizionali, presi in comodato d'uso. Gli autisti saranno comunque della società privata.

Oggi i servizi saranno assicurati per un totale di soli 10 turni: essendo un giorno festivo, le corse sono a ranghi ridotti. Il fabbisogno giornaliero durante la settimana è di 20 autobus: una parte sarà messa a disposizione dal Comune, gli altri dalla società di trasporti veneziana Avm-Actv e dalla stessa ‘La Linea’, che ne ha una minima parte con motore diesel.

La lista civica di opposizione ‘Tutta la città insieme’ ha chiesto al sindaco Luigi Brugnaro di riferire in consiglio comunale su quanto accaduto nelle ultime due settimane a Mestre. “Dopo il nuovo incidente in via Carducci, che vede protagonista ancora una volta un autobus elettrico di ultima generazione della società La Linea – dice il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini –, il sindaco deve rompere quel silenzio assordante che ha fatto seguito alla tragedia del Cavalcavia. Occorre che venga in consiglio comunale per riferire su quello che è accaduto e su quello che sta accadendo. Troppa opacità relativamente ai mezzi, ai loro percorsi, alla loro sicurezza”.

Ma non solo. Occorre fare luce anche sull’inchiesta in corso da parte della procura. “Troppo silenzio dopo che un dirigente e un dipendente dell'ufficio Mobilità sono finiti nel registro degli indagati”, aggiunge Martini. “A questo silenzio, si sovrappone l'insistere di voci di autobus con problemi tecnici che non hanno avuto collaudi adeguati, di costi sostenuti di molto superiori a quelli di mercato, e via dicendo”, aggiunge il consigliere. “Per questo – conclude – per fugare dubbi che si auto alimentano col passare del tempo, per il ruolo che riveste e per la gravità di quanto sta accadendo, occorre che il sindaco venga a fare chiarezza in Consiglio Comunale”.