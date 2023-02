Ambulanza (foto di repertorio)

Verona, 9 febbraio 2023 – Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in serata a Cerea (Verona). Da una prima ricostruzione l'uomo, in sella alla sua moto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è scontrato frontalmente con un'automobile ed è morto per i gravi traumi riportati. Inutili i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118.