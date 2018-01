Orciano (Pesaro Urbino), 31 gennaio 2018 - Rimane l’assunzione combinata di farmaci e di bevande alcoliche la causa più probabile della morte di Davide Cardinali, il 19enne di San Giorgio di Pesaro colto da un malore fatale domenica mentre si trovava a casa di un amico ad Orciano, dal quale si era fermato a dormire dopo un sabato sera trascorso insieme per locali. Ieri pomeriggio sul corpo del giovane è stata effettuata l’autopsia da parte della dottoressa Loredana Buscemi dell’Istituto di medicina legale di Ancona.

L’esame ha consentito di confermare l’assoluta assenza di segni riconducibili ad episodi violenti e, per questo, è stato immediatamente rilasciato alla famiglia il nulla osta per il rito funebre, che si svolgerà oggi pomeriggio. Per avere la conferma al 100% che nel determinare la tragedia abbia avuto una rilevanza fondamentale l’assunzione di un farmaco e per stabilire con esattezza di cosa si tratti (i carabinieri ne hanno rinvenute nell’abitazione alcune tipologie, ndr), occorrerà attendere l’esito degli accertamenti di laboratorio sui campioni biologici prelevati durante l’esame autoptico; quello che è chiaro, a questo punto, è che non ci sono state violenze e che nell’abitazione in cui si è consumata la tragedia non è stata rinvenuta traccia di sostanze stupefacenti.

Il funerale, come detto, si terrà questo pomeriggio. Il feretro partirà dall’ospedale Santa Croce di Fano, il feretro, alle 14,15 per raggiungere la chiesa dello Spirito Santo a San Giorgio di Pesaro, dove alle 15 si terrà la celebrazione eucaristica, officiata da monsignor Giacomo Mura e da don Mirco Ambrosini.

Al termine, seguirà il trasporto nel locale cimitero. Intanto, anche per tutta la giornata di ieri sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio e d’affetto lasciati sulla bacheca Facebook di Davide, per molti ‘Dado’ o ‘Davidino’, segno eloquente che questo giovanissimo, dall’animo dolce e dal sorriso che ispirava l’emulazione, aveva saputo fare breccia nel cuore di tanti. Un post per tutti: «Eri una forza della natura – ha scritto Michela – e nonostante i problemi, avevi sempre quel sorriso contagioso. Non doveva andare così, piccolo tesoro. Hai lasciato un grande vuoto, ti voglio bene». Un vuoto incolmabile, soprattutto per la mamma Morena, il babbo Stefano, il fratello maggiore Gionathan e la sorellina di appena 9 anni.

