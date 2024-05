Tuffiamoci in WeNature. Lucciole, alberi, uccelli: il bello del San Bartolo da scoprire con le guide

Pesaro è pronta ad accogliere la 3ª edizione di "WeNature" con due importanti novità. Aumentano gli spazi dell’evento e sono quattro le giornate, da giovedì a domenica, all’insegna della sostenibilità. La cornice di Fiorenzuola di Focara tra i borghi più belli d’Italia, nel Parco Naturale Monte San Bartolo, è la sede delle esperienze all’aria aperta: escursioni, laboratori didattici ed esperienziali, percorsi in bici, birdwatching. Incontri e conferenze sono ospitati al Parco Miralfiore e in piazza del Popolo, per coinvolgere le scuole. L’evento è stato presentato nella sala Rossa del Comune.

Ma ecco un saggio del programma. Si parte dalle 10 di giovedì al Miralfiore quando gli studenti si immergeranno nel parco. Venerdì, alle 17.30, sul palco di piazza del Popolo di parlerà delle sfide del clima, ma alle 20.30 si tornerà nel verde, alla scoperta delle lucciole lungo la strada Bocca di Lupo, sul San Bartolo. Un’esperienza che si potrà ripetere sabato alla stessa ora. E sabato sarà una giornata intensa, aperta da tre escursioni: alle 7 sul San Bartolo dedicata alle immersioni in foresta, alle 8 con l’ascolto del canto degli uccelli, con partenza da piazza Dante a Fiorenzuola, da cui un’ora dopo, alle 9, si è previsto l’avvio di un’altra escursione dedicata all’arbotrekking: trekking alla scoperta degli alberi. Alle 9.30, sempre da Fiorenzuola, si parte con il birdwatching, cioè l’osservazione della migrazione primaverile degli uccelli sul San Bartolo. E poi via via alle 10 un laboratorio per bambini, alle 14 e alle 15 escursioni da Casa Badioli e sul San Bartolo, alle 16 una visita guidata al museo paleontologico, alle 17 un altro laboratorio per bambini, alle 20.30, come detto, la passeggiata alla scoperta delle lucciole e alle 23 l’escursione dedicata alla vita notturna sul San Bartolo. La domenica inizierà con il birdwatching alle 9, proseguirà con l’arbotrekking alle 10 da Santa Marina Alta, alle 15 con un’escursione da Fiorenzuola,l dove poi si alterneranno conferenze e laboratori per bambini. Occhio, è necessaria la prenotazione per partecipare alle varie escursioni: va fatta telefonando al numero 3282774258. Sabato, inoltre, si terrà la seconda edizione di "Adriatico da recuperare", conferenza sull’ambiente costiero del San Bartolo: biodiversità e inquinamento. Appuntamento al Sub Tridente in strada tra i Due Porti, 42 dalle 9.

A sottolinare il valore di "WeNature sono stati il vice sindaco Daniele Vimini, l’assessore Camila Murgia e Silvano Leva, presidente del Parco, cui hanno fatto eco in collegamento video Santina Grande, vicepresidente Federparchi, partner dell’eventom e Marco Lanzarone direttore di Rai Radio Kids, media partner. "Questa edizione si è arricchita con l’aggiunta di nuove date e appuntamenti – ha raccontato Franco Cernigliaro, amministrator di di Svarovski Optik, sponsor della manifestazione –: faremo provare ai visitatori il primo binocolo al mondo supportato dall’intelligenza artificiale".

Luigi Diotalevi