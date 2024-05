Cubi, sfere e piramidi. Aiuole geometriche alla Palla

Cubi, sfere e piramidi: alla Palla di Pomodoro si rinnovano le aiuole. Continuano, infatti, i lavori di riqualificazione del verde operati da Aspes, che consistono nel migliorare parchi e marciapiedi con decorazioni floreali e piante: "Questa si chiama arte topiaria – spiega Luca Pieri, presidente Aspes –. I lavori che in questi giorni stiamo facendo consistono in 34 alberelli di tasso, piracanta e ligustro, i quali vanno a sostituire le piante marcescenti che erano presenti in piazzale della Libertà, vicino a El Cid, con la grande aiuola centrale e le due laterali. Sono piante sempreverdi, che non temono il freddo invernale o l’aria salmastra del mare. Quello che vogliamo provare a instaurare è un clima similare a quello che c’era nel ‘900, con la Pesaro definita "città-giardino", però in chiave moderna. Certo, replicare quei giardini sarebbe impossibile,

ma nulla impedisce

di dare una sistemata a quelli che già abbiamo. Inoltre andremo anche a riempire tutti i tornelli che dalla Palla vanno al porto, migliorando così l’estetica dei marciapiedi e del viale". Le operazioni, del costo complessivo

di circa 60mila euro, si chiuderanno nel giro di pochi giorni. A fine maggio, inoltre, si andranno anche a migliorare le aiuole della zona levante, grazie anche ad un accordo con gli albergatori presenti.

a. z.