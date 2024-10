Morro d'Alba, sabato al via una pioggia di iniziative nel borgo della Lacrima

Morro d’Alba (Ancona), 4 ottobre 2024 – “Il termine brusco dell’estate si accompagna sempre a un po’ di malinconia ma non è così nel borgo di Morro d’Alba, dove l’autunno porta un colore nuovo al paesaggio, profumi, sapori avvolgenti e vivacità culturale. Il mese in cui si accorciano le giornate, diventa quello ideale per escursioni in campagna, visite in cantina e mostre come quella che sarà inaugurata sabato all’auditorium Santa Teleucania, a cura dell’associazione Speiro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale”. Così l’assessore alla Cultura Alessandra Boldreghini. L’inaugurazione dell’esposizione fotografica Frammenti. Prove di luce e di colore di Giuseppe Martino, sarà preceduta da una presentazione in cui interverranno, oltre all’autore, Enzo Carli (Giornalista, fotografo e Storico della fotografia) ed Elia Castello, presidente dell’associazione Speiro. L’inaugurazione si svolgerà alle 18. Al termine un brindisi offerto dalla Cantina Ronconi. La mostra resterà aperta fino al 10 novembre con il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Le settimane successive saranno ricche di altri eventi, tra cui spicca l’inaugurazione della Nuova Enoteca Pubblica, sabato dalle 11.30 con i saluti istituzionali. In un locale completamente rinnovato, ristrutturato con il finanziamento del Gal Colli Esini, collocato al piano terra della settecentesca Palazzata Comunale e con apertura sul Camminamento di ronda, l’enoteca pubblica non sarà solo un luogo in cui degustare il vino, ma anche un punto strategico in cui avere tutte le informazioni turistiche dei borghi appartenenti al Pil di riferimento. Nello stesso pomeriggio, dalle 18, all’auditorium, ci sarà la presentazione del libro “Gigi Proietti insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e altre amenità” (Carocci editore) con l’attore Claudio Pallottini, autore del libro. A cura dell’Associazione Speiro. Il 13 ottobre l’associazione Tejidas, ci invita, con il convegno “Agricoltura e salute”, a riflettere sul legame che unisce il nostro territorio alla tutela del benessere. Dalle 15, presso l’Auditorium Santa Teleucania, interverranno la Dott.ssa Lucilla Dubbini e il Prof Fabio Taffetani. Il weekend successivo è quello dedicato alla Festa del Lacrima e Tartufo, giunta alla 19esima edizione. Un tripudio di eccellenze enogastronomiche per chi vuole unire il vino alle diverse sfumature dei sapori marchigiani. Il mese di ottobre si chiude con la rassegna culturale dedicata alla festa di Halloween. Anche questo un evento imperdibile per il borgo che dedica il pomeriggio del 31 ottobre ai laboratori per famiglie e bambini che potranno aggirarsi per il borgo e al museo, in maschera, ballando e risolvendo enigmi. Halloween al Museo avrà un’anteprima anche domenica 27 ottobre, dalle 16 alle 19 solo nei locali del museo. La sera del 31 ottobre il Reading itinerante per il borgo, Viaggio nell’Ombra, ci trasporterà con ben due spettacoli, alle 21.30 e alle 22.30, in una dimensione da brivido, con letture horror di autori contemporanei. Il brindisi finale con Lacrima e Verdicchio, servito presso la nuova enoteca, sarà il meritato conforto alle emozioni suscitate dalla lettura. Sono già aperte le prenotazioni per tutti gli eventi indicati al 328 5487491 (assessorato Cultura e Turismo). Ogni stagione ha la sua tavolozza di colori, i suoi profumi e atmosfere. Il Borgo di Morro d’Alba è uno degli interpreti più generosi di questo incanto.