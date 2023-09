Pif 2023 a Castelfidardo: nel ricco programma ospiti internazionali

Castelfidardo (Ancona), 11 settembre 2023 – Quattro giorni per celebrare, gustare o semplicemente scoprire la fisarmonica, lo strumento a mantice nato giusto 160 anni fa grazie all’intuizione del marchigiano Paolo Soprani. Un cartellone, da mercoledì 13 a domenica 17 settembre, allestito per accendere i riflettori sulle mille sfaccettature di questo strumento musicale grazie al Pif 2023, lo storico Premio Internazionale della Fisarmonica, prestigioso festival & concorso.

Nel borgo marchigiano sono previsti gli arrivi di oltre 150 partecipanti al concorso e un fitto cartellone di eventi che prevede più di 40 eventi tra concerti, dj set, incontri con la presenza di alcuni tra i più acclamati fisarmonicisti a livello internazionale.

Così, Antonino De Luca affiancherà Sergio Cammariere, Vince Abbracciante la Signora del jazz italiano Rita Marcotulli, Luciano Biondini il mito del basso Richard Bona. Gianni Iorio, talento del bandoneon, sarà invece accanto ad Alessandro Preziosi nel concerto recitato dedicato al registra Franco Zeffirelli in occasione del centenario della sua nascita. Progetto, quest’ultimo, di Filippo Arlia (al piano), anche direttore della Filarmonica della Calabria, orchestra residente della manifestazione. Attesi, inoltre, lo strepitoso duo composto da Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, oltre ad astri nascenti e grandi Maestri del mantice, come il francese Jerome Richard e la leggenda della fisarmonica classica Geir Draugsvoll.

“La Regione Marche crede fortemente nel valore di questo Premio - dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi -. Sia per la qualità del programma che riesce a presentare da tante edizioni sia per il ruolo della fisarmonica nella nostra storia. Ancora nelle vesti di consigliere regionale sono stata tra i firmatari della pdl sul Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica che riconosce un’importanza primaria a questo strumento per l'identità della nostra regione. Dall’intuito di un giovane marchigiano è nata una vicenda incredibile che ci viene riconosciuta in tutto il mondo. Dietro alla fisarmonica e a questo premio si nasconde la capacità inventiva dei marchigiani, che hanno scritto pagine bellissime e che oggi dobbiamo essere in grado di valorizzare e far conoscere attraverso tutti gli strumenti possibili”.

Attorno agli spettacoli la competizione, che lo scorso anno ha incoronato il 21enne cinese Hang Ding. A Cesare Chiacchiaretta, concertista, docente e compositore di indiscussa fama, già vincitore del Pif 1993, il compito di dirigere la giuria di qualità di un’edizione, la numero 48, davvero speciale per Castelfidardo, per le Marche e per l’intera Italia del Made in Italy. “Il Pif rappresenta da sempre l’occasione perfetta per valorizzare il patrimonio musicale fisarmonicistico, di cui Castelfidardo è punto di riferimento a livello internazionale, attraverso una programmazione sempre più coinvolgente da vivere e condividere con entusiasmo - spiega il sindaco Roberto Ascani - Tenere alta l’asticella della qualità abbinandola ad un caleidoscopio di eventi e a numeri sempre imponenti è un esercizio affatto scontato. Ma il Pif 2023 non si sottrae alla sfida proponendo anche per la 48esima edizione un programma di assoluto spessore ed interesse trasversale, che ha come principale location la straordinaria cornice del Parco delle Rimembranze. Non nascondiamo la soddisfazione di poter accogliere ed ammirare dal vivo personalità di fama e calibro internazionale, allargando idealmente il mantice per abbracciare altre arti e strumenti. Le note del Premio della Fisarmonica accolgono infatti, in questa edizione, cinema e teatro con un parterre di ospiti eccellente”.

Il festival, diretto dal Maestro Antonio Spaccarotella e promosso dal Comune di Castelfidardo, sotto la direzione dell’assessorato alla Cultura, quest’anno ha incontrato la media partnership di Rai Cultura e la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri. Sarà anche occasione per celebrare il 160°anniversario dell’invenzione della fisarmonica moderna da parte del fidardense Paolo Soprani, imprenditore e padre di un distretto industriale che dalle Marche ha conquistato tutto il mondo.

Patrocinio da Regione Marche e Camera di Commercio di Ancona, con il sostegno di Amma, Siae, Proloco, Accademia Astor Piazzolla.