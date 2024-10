A Pesaresi le chiavi di una squadra furiosa

La Vigor vuol tornare a sorridere, lasciarsi alle spalle l’amarezza dopo la sconfitta contro il Chieti e le relative polemiche. Tra il dire ed il fare però c’è di mezzo la Fermana: la blasonata compagine canarina non sta vivendo un momento memorabile viste le recenti sconfitte, ma in questo avvio di stagione ha comunque vinto due derby: il primo contro la Recanatese, nella gara d’esordio, poi contro l’ambizioso Atletico Ascoli.

"La Fermana è una squadra valida, guidata da un bravo allenatore che sa valorizzare il gruppo a sua disposizione - sottolinea Roberto Moroni, il direttore sportivo della Vigor -. Romizi è il profilo che conosciamo meglio, ma non è l’unico punto di forza ed esperienza. È una formazione che può crescere molto nel corso della stagione e la Vigor dovrà sfoderare una prestazione perfetta per tornare a Senigallia con il bottino pieno".

Marco Romizi è infatti il grande ex visto che lo scorso anno ha indossato la casacca vigorina, particolarmente temibile il centravanti brianzolo Bianchimano, senza dimenticare l’esperto centrocampista Ferretti, con un lusinghiero passato in tanti club di ottimo livello come Ravenna, Gubbio, Avellino e Lucchese. La Fermana può contare anche sul difensore ex Fano e Samb Karkalis oltre a tanti altri giovani interessanti.

"Sarà un banco di prova molto significativo per valutare la capacità di reazione del gruppo dopo una sconfitta, specie se immeritata come quella di domenica scorsa contro il Chieti - rimarca il ds -. La squadra mi è sembrata concentrata, spero che i ragazzi riescano a scendere in campo con la giusta serenità".

Un dialogo con Roberto Moroni non può prescindere dal mercato ed ormai è noto a tutti che la Vigor sia alla ricerca di una punta per dare respiro a Pesaresi e trovare un valido sostituto di Alonzi.

"Capitan Pesaresi sta meglio, di settimana in settimana la condizione migliora, di certo possiamo considerarlo pienamente recuperato, ma è chiaro che in questo momento ha bisogno di un supporto. Come ho già avuto modo di ribadire, lo stato attuale della rosa vigorina ha solamente uno slot vuoto, ovvero il secondo centravanti - conclude il ds della Vigor -. Stiamo monitorando la situazione per trovare in tempi rapidi il profilo giusto. Il mercato degli svincolati può offrire elementi di valore, ma anche delle insidie. Non è sempre possibile avere un riscontro effettivo sulle reali condizioni di un atleta che si allena autonomamente, questo perlomeno è il mio pensiero. Prendiamo in considerazione anche i settori giovanili, ma ad oggi non c’è ancora nulla di certo".

Vale la pena però soffermarsi sulla bandiera vigorina: Denis Pesaresi non si è limitato a stringere i denti in un momento di profonda difficoltà, si è caricato la squadra sulle spalle, diventando il marcatore più prolifico della Vigor, almeno sino ad ora. Sono già 3 infatti le reti messe a segno dal capitano rossoblu, proprio come Fontana, Martiniello, Banegas e Ciabuschi, meglio di loro solo Casolla, Sbaffo e Galesio, bomber del Teramo. Mister Clementi farà affidamento su di lui anche stavolta in attesa che dal mercato arrivino nuove soluzioni.

Nicolò Scocchera