A Remark You Made di scena al bar Franco tra jazz, funk e rock

Musica d’altissimo livello sabato (ore 21.30) al Bar Franco dei Fratelli Rossi di Ancona, in via Palestro. A suonare sarà infatti A Remark You Made, formazione composta da strumentisti d’eccezione come Roberto Gazzani al basso (foto), Andrea Morandi alla batteria, Marco Postacchini al sassofono e Paolo Principi alle tastiere. Il gruppo è uno dei pochi in Italia a riproporre la musica dei Weather Report, una delle più importanti band di jazz rock della storia. Basti dire che vi hanno militato musicisti come Joe Zawinul, Wayne Shorter, Jaco Pastorius e Peter Erskine. Un concerto al’insegna della contaminazione tra jazz, rock e funk.