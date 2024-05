"Più eventi collaterali per attrarre i ragazzi"

"Un nuovo format per la fiera di san Ciriaco? Non ho le idee molto chiare in merito, un aspetto sul quale mi concentrerei maggiormente riguarda semmai il coinvolgimento da parte dei giovani": così Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali risponde alla domanda su cosa si potrebbe cambiare dell’evento più atteso dell’anno nel capoluogo. Una formula che piace a giudicare dalla grandissima affluenza e dalla partecipazione da parte degli operatori, pronti a sbarcare nel capoluogo da ogni parte d’Italia, ma che a partire dal 2025 potrebbe essere ripensata con delle novità o dei cambi di programma. Secondo Polacco è giusto prevedere eventi collaterali per animare tutta la città sfruttando proprio l’altissima affluenza di pubblico, con un occhio particolare al mondo giovanile. "Finora abbiamo immaginato la fiera come una kermesse per l’anconetano medio – spiega – potremmo provare ad allargare la platea anche ad altri target, e puntare anche sui flussi da fuori provincia".

Insomma la volontà quella di rendere la fiera San Ciriaco sempre più volano per il turismo, allungando anche il periodo di attività come già è stato fatto in questa edizione. Tra le novità approvate da Polacco la cerimonia delle Civiche Benemerenze (in programma oggi alle ore 19) nella location di piazza del Papa ma anche la varietà merceologica e l’attenzione alla qualità delle proposte del settore food. Non si esprime invece sulla collocazione delle giostre al Passetto che sarà oggetto di attenta valutazione per le prossime edizioni.