A spasso, si trovano davanti a un lupo

I lupi tornano alla foce del fiume Cesano, a due passi dall’Oasi dei nudisti. Aumentano gli avvistamenti di lupi a poca distanza dalle abitazioni. Le ultime alla foce del fiume Cesano dove alcune persone che passeggiavano si sono trovate a poca distanza da un esemplare di lupo che circolava liberamente, a poca distanza dalle abitazioni. Il lupo non si è curato della presenza degli umani, come se fosse abituato a loro che lo hanno filmato. Una presenza che, con l’avvicinarsi della bella stagione, preoccupa e non poco i naturisti che frequentano il tratto di spiaggia alla foce del fiume, ma anche le tante persone che scelgono la spiaggia libera a pochi passi dal fiume Cesano.

"Stavamo passeggiando e lo abbiamo notato – spiega Andrea Marinelli – abbiamo anche fatto un filmato per immortalare la scena, è sicuro che eravamo noi quelli ad essere spaventati non certo il lupo che ha continuato a camminare tranquillamente". Un anno fa, erano stati due i residenti della frazione Cesano che avevano avuto un incontro ravvicinato con un lupo: il primo mentre era a passeggio con il cane vicino al centro commerciale il Maestrale, l’altro in una traversa di via Raffaello Sanzio. Ma la frazione di Cesano non è l’unica zona residenziale dove sono stati avvistati dei lupi, era avvenuto anche in via Tevere, a poca distanza dal fiume Misa. Ad avvalorare la presenza dei lupi in prossimità delle abitazioni era stato anche l’esemplare trovato morto, probabilmente a seguito di un investimento, lungo la provinciale Corinaldese. Diversi anche gli avvistamenti di lupi nei comuni dell’hinterland, dove in alcuni casi hanno attaccato gli animali da cortile presenti in alcune abitazioni. Un fenomeno che sta preoccupando non solo gli allevatori, ma anche i cittadini che temono un incontro ravvicinato con un lupo.