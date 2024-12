Abbagliata dal sole si schianta contro lo spartitraffico sull’Asse

Brutta carambola sull’Asse Nord Sud, all’altezza dell’uscita per il quartiere Le Grazie, nella tarda mattinata di ieri. A rimanere coinvolti nel maxi incidente tre vetture, due delle quali condotte rispettivamente da moglie e marito. La prima, in particolare, condotta da una donna che sarebbe rimasta abbagliata dai raggi del sole, avrebbe perso il controllo ed è finita contro il guardrail.

Motivi per i quali, il mezzo che la succedeva, quello del coniuge, si è accostato a bordo strada per prestare soccorso alla partner. Da dietro, tuttavia, stava procedendo un terzo veicolo, che non avrebbe fatto in tempo ad evitare la seconda macchina, centrandola in pieno. L’impatto è stato significativo. Per questo, sul posto, sono arrivate a sirene spiegate le ambulanze della Croce Gialla di Ancona che hanno trasferito due persone al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove sono arrivate in codice giallo. Lungo l’Asse Attrezzato sono sopraggiunte, dunque, le pattuglie della Polizia per disciplinare i primi rilievi e gestire la viabilità, che ha proceduto a singhiozzo per alcuni minuti. Fintanto non sono arrivati i carroattrezzi per rimuovere i mezzi incidentati, dopo uno scontro a catena che avrebbe potuto avere conseguenze assai più serie.