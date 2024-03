Abbonamenti record: il 100esimo sarà gratis

A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione (il primo marzo, ndr), il Parco Zoo Falconara ha già raggiunto più di 80 abbonamenti sottoscritti. Un autentico boom, che testimonia la voglia delle persone di vivere animali e spazi del grande giardino zoologico marchigiano. "Vogliamo esprimere un enorme grazie per aver scelto di unirvi a noi in questa avventura – scrivono dalla struttura di Falconara Alta –. Per ringraziarvi di questo inizio abbiamo pensato a qualcosa di speciale: il centesimo abbonamento lo regaleremo noi. Il numero cento sarà completamente gratuito. Non perdete l’opportunità. Fatevi avanti, sottoscrivete il vostro abbonamento e potreste vincerlo in regalo", aggiungono. Il Parco Zoo Falconara, da poche settimane, può peraltro contare sulla presenza di tre canguri orientali grigi. Gli esemplari, una femmina e due maschi, provengono dal Parco Natura Viva di Verona e si sono già ambientati al meglio nella realtà falconarese. L’arrivo della nuova specie simbolo dell’Australia testimonia la crescita di una realtà unica nel panorama regionale, rilevante dal punto di vista didattico e turistico. Il Parco Zoo Falconara è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 17.30, ad eccezione del martedì.