Auto contro scooter: due ventenni feriti

Auto contro scooter, feriti due ventenni. E’ successo ieri mattina, a Posatora, in via Brodolini. Erano le 10 quando si è verificato l’incidente. Per cause ancora in via di accertamento un’automobile si è scontrata con il mezzo a due ruote dove in sella c’erano due ragazzi. Ad avere la peggio sono stati loro. Dopo lo scontro i due 20enni sono finiti a terra. E’ stato chiamato il 118. A soccorrerli è stata una ambulanza della Croce Gialle che li ha portati in ospedale con un codice di media gravità. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.