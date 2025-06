Tanti soccorsi: clandestino in un camion e donna ferita

Un clandestino nascosto sotto il telaio di un camion, in precarie condizioni di salute, una donna ferita trova a terra, al Piano e un ubriaco in stato di agitazione fuori dalla galleria Risorgimento. Notte agitata quella tra sabato e ieri nel capoluogo dorico dove la Croce Gialla ha dovuto effettuare tre interventi a poca distanza di orario. Il primo è stato fatto alle 21, all’interno del porto, per un clandestino di età compresa tra i 20 e i 30 anni che si era rifugiato sotto il telaio di un camion sbarcato da un traghetto appena arrivato dalla Grecia. E’ stato portato in ospedale scortato da una pattuglia della polizia.

Alle 3 intervento fuori dalla galleria per un marocchino 30enne che aveva esagerato nel bere e nel fare uso di sostanze stupefacenti. Creava disturbo ed era agitato, è stato portato in ospedale anche lui. Alle 5 intervento in coro Carlo Alberto per una donna di origine marocchina trovata a terra con un trauma addominale. Ha raccontato di essere stata spinta a terra da qualcuno. Una spinta violenta che l’ha fatta urtare con la pancia sul marciapiede.