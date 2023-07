Abuso di alcol: postazioni sul lungomare

Alcol, continua la tolleranza zero: sul lungomare postazioni per ‘percorso di ebbrezza’. Stop ai coma etilici e al volante solo se il tasso alcolemico resta nel limite consentito dalla legge. Troppi gli incidenti causati da persone ubriache alla guida, troppe anche le sanzioni per guida in stato di ebbrezza: quelle emesse sul territorio da gennaio a oggi superano le 50 unità. A causare problemi non sono solo gli ubriachi al volante, ma anche le persone in preda ai fumi dell’alcol che frequentano locali dove spesso si verificano risse o atti vandalici messi a segno nei luoghi della Movida. Un anno fa un gruppo di giovanissimi ubriachi, ripresi dalle telecamere, aveva cercato d’introdursi nel giardino privato di un’abitazione a due passi dal lungomare Da Vinci. Diversi anche gli episodi spiacevoli che si sono verificati nei confronti dei titolari di alcuni stabilimenti balneari, picchiati da bande di giovanissimi in preda ai fumi dell’alcool.

Troppi anche i giovani che arrivano al pronto soccorso in coma etilico, spesso ‘raccolti’ dal personale medico sul lungomare o fuori dai locali più frequentati della zona. Una vera e propria task force anti alcool quella messa in atto dalle forze dell’ordine, per evitare abusi e danni conseguenti ad esso. I più gravi, si registrano solitamente dai giovani che si mettono ubriachi alla guida: "Si tratta di un’iniziativa, che è stata particolarmente apprezzata dai giovani e dai turisti – hanno detto il Comandante della Polizia Locale, Barbara Assanti e il presidente del comitato locale della Croce Rossa, Andrea Marconi -. Incontrare i giovani e i turisti per sensibilizzare, informare e promuovere uno stile di vita sano è fondamentale se si vuole ridurre l’incidentalità stradale alcol e droga correlata, che è ancora troppo elevata in Italia. I livelli, oltre i limiti, di alcol nel sangue influenzano in modo determinante le condizioni di idoneità psicofisica alla guida, aumentando il livello del rischio a cui ci si espone mettendosi alla guida dopo aver bevuto quantità anche moderate di alcol. Il rischio connesso alla guida in stato di ebbrezza aumenta sia con la quantità di alcol assunta sia con la frequenza delle occasioni di consumo eccessivo. Sono ancora troppi gli incidenti stradali con conseguenze importante sulla salute e sulla vita dei ragazzi". Nel mirino delle forze dell’ordine anche chi somministra alcool a minorenni, occhi puntanti anche sulle casse dei supermercati dove spesso nel week-end giovani e giovanissimi si riforniscono di alcool per lo sballo del sabato sera.