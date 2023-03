Accesso per i disabili agli sportelli comunali: pronto il montacarichi

Anche i disabili in carrozzina potranno usufruire degli sportelli comunali al piano terra del Municipio, accessibili solo da alcuni gradini sia dalle logge di via San Francesco sia dall’ingresso principale di piazza del Comune. Dopo mesi di attese e polemiche è in funzione il montascale sotto le logge da via San Francesco. "Dopo l’ascensore al maxiparcheggio e alla scuola media di piazzale Bellini, continua l’impegno dell’amministrazione nell’abbattimento delle barriere architettoniche", informano dal municipio.