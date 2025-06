Acqua a singhiozzo nei quartieri. Perdita nel serbatoio principale

Giornata difficile per i residenti di alcuni quartieri della città, rimasti improvvisamente senz’acqua ieri mattina a causa di una perdita verificatasi in prossimità dell’uscita del serbatoio principale. I primi ad avvertire il disagio sono stati i residenti dei quartieri di via Cellini, Vivere Verde e Cesanella e nel primo pomeriggio il guasto ha interessato anche alcune abitazioni del centro e di via Raffaello Sanzio. La rottura, che ha interrotto parzialmente la distribuzione idrica in alcune zone, è stata subito rilevata dai tecnici di Viva Servizi intervenuti per cercare di riparare il guasto. "La perdita è stata individuata e i lavori di ripristino sono già in corso" ha fatto sapere l’azienda. La situazione è tornata alla normalità dopo poche ore in alcuni quartieri, mentre in altri si è prolungata fino al pomeriggio. Sono state numerose le segnalazioni pervenute sia a Viva Servizi che agli agenti della Polizia Locale. Una problematica simile a quella che si era verificata alcuni mesi fa e che aveva interessato una parte del quartiere di Cesanella e la frazione di Cesano.