Ad Ancona itinerari francescani e uno sulla città romana e porto

Tre itinerari dedicati al patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, e uno all’Ancona romana e al porto traianeo. Questo il programma delle visite guidate messo a punto dal Servizio Turismo del Comune per la primavera 2024. Tutte le visite, a cura di guide turistiche professionali, si svolgeranno il sabato mattina alle 10. Il programma degli Itinerari francescani rientra nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Patrono d’Italia e individua una serie di siti e testimonianze doriche legate alla memoria del santo. Incluso il Convento di San Francesco ad Alto, aperto grazie alla disponibilità del Comando militare Esercito Marche, della chiesa di San Giovanni Battista di Capodimonte, aperta straordinariamente la mattina di sabato per l’occasione grazie alle Diocesi, e del Museo Diocesano. Si parte l’11 maggio con la visita al Rione Guasco (replica il primo giugno); il 18 maggio e l’8 giugno la visita guidata si sposta sul rione Capodimonte; il 25 maggio e il 15 giugno è invece in programma la visita intitolata "dal porto a San Francesco alle Scale". In coda al programma sono previste infine due visite all’Ancona romana, il 22 e 29 giugno con attenzione specifica ai recenti lavori svolti nella zona del porto traianeo. La prenotazione (obbligatoria) è all’Edicola-Iat di piazza Roma fino ad esaurimento posti (telefonare al 339.2922855, oppure via whatsapp indicando nome cognome, numero di partecipanti, telefono ed email).