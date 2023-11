Addetto alla vigilanza privata non armata

Un addetto ai servizi di vigilanza privati. Data scadenza: 041224. Codice offerta 4190502. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Lavoro dipendente. Lfc security service srl operante nei servizi di vigilanza privata ricerca 1 addettoa alla vigilanza non armata. Preferibile esperienza nel settore della sicurezza ma non indispensabile. Mansioni: accoglienza della clientela, attività di prevenzione e primo intervento, attività di primo soccorso. Titolo scolastico: licenza media inferiore. Preferibile età compresa tra 25 e 55 anni. Possesso di patente b e auto propria. Indispensabile domicilio nel comune di Ancona e limitrofi. Tipologia contrattuale: tempo determinato (2 mesi) rinnovabile. Orario di lavoro: part-time (20 ore settimanali su turni - turno mattina 09,00- 12,00turno pomeriggio 13,00-20,00). Per candidarsi inviare il curriculum a amministrazione@lfcsecurityservice.com o contattare il numero 3924448146.