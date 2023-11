Addio alla 15enne morta dopo il volo dal terzo piano, il fratello: “E’ il momento del dolore”

Ancona, 5 novembre 2023 – Una gran folla si è raccolta oggi alla camera mortuaria di Ancona per dare l’ultimo saluto oggi alla 15enne bengalese morta dopo tre giorni di agonia per essere volata giù dal terzo piano della casa dove abitava con la famiglia.

In tanti abitano in quella casa: oltre ai genitori, una sorella grande – a sua volta con marito e figli piccoli - e un fratello grande. E si sono stretti, disperati, durante il breve rito per l'estremo saluto alla ragazzina. Sulla cerimonia grava l’indagine in corso a carico del padre, ma il fratello maggiore della 15enne si è rivolto così ai giornalisti: "Per noi ora è il momento del dolore, che non auguriamo a nessuno di provare, nemmeno al nostro peggiore nemico".

Il padre indagato

Per quel decesso la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico del padre, operaio in un cantiere navale della città. Il sospetto è che dietro a quel gesto estremo ci fosse da parte dell'adolescente la paura di un matrimonio combinato nel paese d'origine, il Bangladesh. Ieri il padre aveva negato che ci fosse un'ipotesi di nozze combinate. "Non è vero - ha detto -, mia figlia era troppo giovane per sposarsi, era poco più di una bambina". Eppure del caso si erano occupati nei mesi scorsi la Procura minorile e i servizi sociali del Comune di Ancona.

Oggi insieme ai familiari c'era anche il legale del padre, l'avvocato Jacopo Casini Ropa. "Non c'erano particolari tensioni in casa, è una famiglia allargata e non c'era una situazione di particolare tensione - ha osservato -. Nemmeno loro si capacitano di quanto successo. Oggi questa ragazzina è figlia di tutti, in un momento di grande dolore".

Il rito dell’addio

In mattinata, alle 9.30 è stato lavato il corpo da un imam donna (solo una donna può vederne un'altra nuda). Alle 11 tutti si sono girati verso la Mecca, in fila, schierati, fuori dall'obitorio e hanno detto una breve preghiera durata meno di un minuto, "una sorta di saluto per la morte, per il bene di Allah" è stato spiegato..

Poi sono entrate la mamma e la sorella maggiore, insieme a una altra donna, tutte con il velo. Quando sono uscite la mamma, abbracciata al figlio, urlava. È uscito il padre, sorretto da due amici, molto scosso.

Il fratello: "Vogliamo la verità”

All'esterno dell'obitorio si è raccolto un centinaio di persone, soprattutto bengalesi, pochi gli italiani. Il fratello si è rivolto con durezza ai giornalisti: "Non sappiamo nemmeno noi cosa è successo e vogliamo la verità. Nella nostra comunità - ha incalzato - c'è anche gente cattiva, che ha detto cose brutte di mio padre, non sono belle persone quelle. La Procura indaga sì, ma poi bisogna vedere se è vero quello che dicono. Se non è vero, cosa succede?".

Le confidenze della ragazzina a un’insegnante

La 15enne, quando frequentava la terza media, si era confidata con un'insegnante: temeva che la facessero sposare contro la sua volontà e che la facessero smettere di studiare.

La Procura dei minori delle Marche aveva disposto il divieto di espatrio per l'adolescente e i servizi sociali avevano attivato un percorso con un consultorio familiare per valutare l'idoneità dei genitori ad esercitare la potestà genitoriale.

Il padre si era mostrato molto collaborativo e il percorso si era concluso positivamente, con la 15enne che si era iscritta al primo anno di un istituto professionale: sognava di occuparsi di moda.

Invece il suo feretro partirà in aereo da Roma per il Bangladesh martedì.