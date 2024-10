Addio a Bigelli. Colonna della banda musicale

La spiaggia di velluto piange Valentino Bigelli, colonna della banda musicale ‘Città di Senigallia’. Aveva 94 anni. Domani alle 9,30, nella chiesa di Santa Maria della Pace saranno celebrati i funerali. Ieri è stata aperta la camera ardente nella casa funeraria della Marco Mori, dove in molti si sono recati per dare l’ultimo saluto a quell’uomo buono e con la musica nel sangue. Valentino ha iniziato la sua esperienza nella banda cittadina nei primi anni ’50, suonava al clarinetto: "La musica era la sua vita, la sentiva, l’amava – così lo ricordano i bandisti – una persona dal cuore d’oro, sempre pronto a mettersi al servizio di chi ne aveva bisogno. Una memoria storica della nostra città e della banda cittadina dove oltre al clarinetto, all’occorrenza dava una mano anche alle percussioni con i piatti. Gli abbiamo voluto bene, ci ha voluto bene e resterà sempre nei nostri cuori". Molto conosciuto in città, era solito trascorrere parte del suo tempo libero presso il Parco della Pace e non era raro vederlo girare alla guida del suo Ape Piaggio, che lo accompagnava ovunque. "Un uomo di altri tempi che fortunatamente è riuscito ad essere da esempio a molti giovani che si sono avvicinati alla musica e all’avventura della banda. Ultimamente non riusciva più a suonare, ma è stato uno di noi al pranzo di Santa Cecilia e anche una delle ultime volte che ci siamo esibiti Valentino si è messo ai piatti. La banda, la musica erano parte della sua vita. Mancherà tantissimo a tutti noi". Lascia la moglie Amanda, i figli e i nipoti.