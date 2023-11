Addio a Cucchieri, prima donna direttrice

È morta a 83 anni, dopo lunga malattia, Giuliana Cucchieri (foto) vedova Guazzati, prima donna italiana, nel 1969, direttore d’aeroporto e per molti anni alla direzione dello scalo di Falconara "R. Sanzio". Giuliana Cucchieri nasce ad Ancona il 29 settembre del 1940. Laureatasi in Giurisprudenza a Macerata, nel 1969 vince al Ministero dei Trasporti il concorso per Direttore d’aeroporto. È la prima donna in Italia e rimarrà l’unica per oltre 20 anni. L’Enac la assegna prima a Fiumicino, poi a Bologna, poi per circa 12 anni a Firenze. Si diploma, prima ed unica donna in Italia, alla Scuola di Guerra Aerea delle Cascine di Firenze, parificando il suo ruolo di Direttore d’Aeroporto (civile) ai gradi (militari) di Generale. Un’importante casa di moda disegna per lei, unica donna nel ruolo, la prima divisa da Direttore d’Aeroporto con i gradi parificati Enav. Al contempo, chiede di tornare a Falconara dove grazie all’atterraggio del Concorde ed alla realizzazione di una moderna aerostazione per arrivi e partenze nazionali ed internazionali, il Sanzio viene promosso a prima circoscrizione aerea, fra i primi 14 aeroporti italiani sia per importanza che per traffico aereo. Ha diretto anche gli aeroporti di Bologna e Milano.