Addio a Gianfranceschi. Il prof amato dai ragazzi

Cultura in lutto, si è spento il professor Glauco Gianfranceschi, aveva 80 anni. Ieri alle 15 è stata aperta la camera ardente nella Casa Funeraria della Mori Marco a Cesanella, oggi i funerali saranno celebrati alle 15,30 nella chiesa di San Martino. Sono stati tantissimi i suoi ex studenti dell’Istituto Enzo Ferrucci Corinaldesi, che ieri lo hanno ricordato con un post sui social: il prof Gianfranceschi ha insegnato italiano e storia a quattro generazioni di studenti di ‘ragioneria’. Un modo inusuale il suo che interrogava scegliendo una carta dal mazzo, dopo averne assegnata una ad ogni suo studente, un modo per non programmare le interrogazioni e far si che tutti fossero sempre preparati. Nella sua lezione c’era un momento per la spiegazione, uno per l’interrogazione, ma anche uno per il gioco, per anni al termine delle sue lezioni, insieme a lui gli studenti si accingevano a formare la squadra del fantacalcio. Un prof in classe e un amico fuori dall’istituto, ‘Uno di quei professori che ti lasciano tanto e che ricorderai per sempre’ – il ricordo congiunto di alcuni alunni -