Addio a Remo Uncini: "Uomo di solidarietà"

È morto a 75 anni Remo Uncini, volto noto in città come storico erborista, ma anche molto attivo nel sociale con l’associazione Cristiana Lavoratori Italiani e dell’Oikos. Uncini era ricoverato da qualche tempo in ospedale per le cure, ma ieri il suo cuore ha cessato per sempre di battere lasciando nel dolore Graziella, i due figli Tommaso e David e un dolce nipotino. A ottobre aveva presentato il libro "Nulla" al teatro Il Piccolo di via San Giuseppe, alla presenza del vescovo Gerardo Rocconi. Già in passato aveva scritto e pubblicato altri testi, tra cui "Le Strade del Silenzio" e "L’Amico". Collaborava con il settimanale della diocesi e ha fatto parte della comunità del "Terzo Giorno" di Montecarotto. Da giovane lavorava alla Sima come operaio qualificato, e qui per sette anni è stato presidente del consiglio di fabbrica. Tante esperienze, tante persone incontrate sulla strada. Tanti lo piangono. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Ciccoli e Brunori, domani alle 15.30 l’ultimo saluto nella chiesa di San Giuseppe.