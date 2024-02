Addio al comandante. Nunzio Pasquini

Filottrano è in lutto per la scomparsa dell’ex agente della Municipale Nunzio Pasquini. Una volta cessato il servizio, operando con passione e responsabilità, è stato anche assessore al Bilancio e membro sempre attivo e propositivo in diverse associazioni cittadine che ha contribuito a far nascere e crescere. Se n’è andato domenica all’ospedale di Jesi a 73 anni. "Mi dispiace davvero. Condoglianze alla famiglia", dice il sindaco Lauretta Giulioni. L’ex primo cittadino Ivana Ballante lo ricorda così: "Ci ha lasciato un caro amico dal cuore gentile e generoso che continuerà a vivere nel ricordo di chi lo stimava. Orgoglioso della divisa che ha onorato per anni come agente prima e poi Comandante del Corpo, ha coniugato il profondo senso del dovere, l’impegno e la professionalità con doti non comuni di sensibilità e disponibilità, che l’hanno fatto apprezzare da tutta la nostra comunità. Una persona estremante corretta, sempre pronta all’ascolto". Tutta la comunità è stretta attorno alla moglie Giuliana, ai figli Sara con Emanuele e Alessandro, ai suoi piccoli nipotini, alla sorella Rosetta. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di San Francesco.