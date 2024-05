Addio all’avvocato Giovanni Ranci. Fu il primo segretario Pd in città

Lutto nella politica cittadina: addio all’avvocato Giovanni Ranci, primo segretario del Pd in città. Il Partito Democratico di Ancona "si stringe commosso attorno ai familiari e agli amici dell’avvocato Ranci, per tutti noi semplicemente ‘Giovanni’".

"Giovanni Ranci, primo segretario cittadino del Partito Democratico tra il 2007 e il 2010 – ricorda una nota – è stato un importante riferimento per chiunque fosse impegnato nell’attività politica locale, in quegli anni in cui il Pd stava muovendo i primi passi. É difficile demandare a poche righe scritte una testimonianza piena del contributo politico e umano, che Giovanni ha messo a disposizione di tutti con il suo impegno, in una fase politica e amministrativa della città di rinnovamento e di particolare complessità. Ricorderemo sicuramente – aggiungono i dem anconetani – la sua grande capacità di ascolto e di mediazione, la sua spiccata competenza amministrativa, e, soprattutto, la profonda umanità e cordialità che lo ha sempre caratterizzato nel rapporto con gli altri. Addio segretario, riposa in pace Giovanni".