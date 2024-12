Adele Cappa nuovo comandante della Guardia di Finanza di Fabriano

Il sottotenente Adele Cappa è il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano, in sostituzione del capitano Martino Marzocca. L’ufficiale uscente, che nei 9 mesi di servizio prestati nella città di Fabriano ha retto contestualmente anche il comando della compagnia di Falconara Marittima, ha diretto e portato a conclusione importanti indagini coordinate dalla procura in materia di frodi fiscali, somministrazione fraudolenta di manodopera e reati contro la pubblica amministrazione.

Il sottotenente Adele Cappa, nata a Enna, 40enne, è laureata in Economia aziendale e scienze economiche e ha un master in Tutela del Made in Italy, marketing e comunicazione. Dal 2009 ad oggi, ha prestato servizio operativo al nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria, Palermo e Asti.

Il sottotenente Cappa è il secondo ufficiale donna al Comando di un Reparto della Guardia di Finanza della provincia di Ancona. Nell’estate scorsa anche il comando della compagnia di Jesi è stato affidato a un capitano donna.