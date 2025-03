Contro gli attacchi hacker. Investiti quasi due milioni: "La rivoluzione digitale"

Ancona e i suoi cittadini sempre più digitalizzati grazie all’amministrazione comunale. Da una parte i servizi innovativi offerti agli utenti, a iniziare dalle possibilità di effettuare pagamenti e richiedere documenti online, snellendo le code e migliorando il sistema; dall’altra c’è la protezione del sistema informatico. Il pacchetto di nove progetti da 2,6 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR, è realtà: "Una vera e propria rivoluzione digitale quella che stiamo mettendo in campo _ hanno commentato l’assessore con delega all’informatica, Antonella Andreoli, e il dirigente, Giorgio Foglia, con il supporto dei tecnici della direzione.

Dei 2,6 milioni quasi due terzi sono stati investiti nella protezione del sistema dagli hackers a caccia di dati e informazioni: "Non abbiamo subìto attacchi recenti in rete _ ha puntualizzato Foglia _, ma è sempre bene proteggere l’enorme ammontare di dati personali che fanno gola. A parte il caso nostro, le cyber aggressioni sono in aumento e arriveranno anche dalla AI Generation. Creare un sistema di connessione intranet grazie alla fibra ottica, mettendo in connessione tutte le sedi comunali sparse per la città ci proteggerà ulteriormente. Per questa Missione è attualmente in corso la redazione del progetto esecutivo e il termine è previsto entro 31 dicembre 2025. parte del finanziamento servirà anche per formare il nostro personale".

C’è poi la parte dei servizi a favore dell’utenza, il cui obiettivo è migliorare l’esperienza digitale degli utenti e facilitare l’accesso ai servizi pubblici eliminando le barriere che ne impediscono la fruizione in modo rapido, semplice ed efficace: "Il numero di servizi attivati e che andremo ad attivare a breve – spiega l’assessore ai Servizi Informatici Andreoli - ci introduce concretamente nella dimensione dell’e-government, che migliora l’efficienza, la facilità d’uso, l’accessibilità dei servizi comunali e riduce anche i rischi relativi alla sicurezza. Questo salto di qualità ci colloca di fatto in una rete strutturata e certificata con tutte le PA italiane e con le amministrazioni centrali. Verrà messo a disposizione del cittadino un vero e proprio cassetto digitale.

Ora su PagoPA e AppIO ai servizi che erano presenti a livello nazionale si aggiungono anche quelli del Comune di Ancona a disposizione di ciascun cittadino, che da giugno avrà anche una piattaforma sul portale istituzionale". I progetti che incideranno maggiormente sulla qualità del rapporto tra il Comune e i cittadini riguardano tre aspetti fondamentali: la possibilità di effettuare la maggior parte dei pagamenti verso il Comune attraverso la piattaforma PagoPa (progetto già completato con l’attivazione di 48 tipi di pagamento), la possibilità di ricevere messaggi informativi, comunicazioni di scadenze o avvisi di pagamento tramite la piattaforma AppIO, l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali. Entro il mese di ottobre 2025, inoltre, con la collaborazione dei servizi demografici, sarà completato il progetto di estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale di adesione all’anagrafe dello Stato Civile. Il nuovo portale sarà un upgrade importante di un processo già in atto da tempo. Si ricorda infatti che i servizi on line già attivi erogati dal Comune di Ancona sono disponibili nella pagina https://www.comuneancona.it/servizi-on-line/. Si tratta, di fatto, di uno sportello telematico aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 in cui si possono richiedere certificati e residenze online, prenotazioni per gli uffici, si può accedere al Portale appalti, effettuare pagamenti di vario genere, fare domanda per le agevolazioni per i trasporti pubblici, prenotare sale civiche, accedere allo Sportello unico attività produttive (SUAP) o al Portale dello Sportello unico edilizia.