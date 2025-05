"Le perdite sono iniziate con la giunta di Silvetti"

Erosione e perdita d’esercizio, sulla Fondazione Muse la maggioranza fa confusione su numeri e significato delle parole. Il consigliere Petrelli ha mostrato in aula i grafici relativi al ‘Patrimonio netto’ e agli utili/perdite dell’ente dal 2014 a oggi, ossia nei dieci anni delle due giunte Mancinelli e nei primi due di quella targata Silvetti e centrodestra. Nel primo bilancio dell’era Mancinelli, il 2014 appunto, la Fondazione Muse aveva un patrimonio netto di oltre 21mila euro; anno dopo anno la quota è salita, sempre poco alla volta, fino ad arrivare al 2022, l’ultimo anno ‘pieno’ della giunta di centrosinistra, al suo massimo, sopra quota 90mila euro; nel 2023, primo bilancio della Fondazione chiuso con il centrodestra al governo della città, il patrimonio è precipitato a 31mila euro fino al tracollo dello scorso anno a -122mila euro. Gli utili della Fondazione, sempre dal 2014 in avanti, sono stati effettivamente bassi, al massimo 30mila euro nel 2016, ma per alcune annate tra 2-5mila euro, ma quanto meno non sono state registrate perdite. La situazione è cambiata sempre dal 2023 e poi il tonfo nel 2024, con una perdita di 59mila euro prima poi triplicata l’anno scorso appunto con i 153mila euro durante la gestione della cultura da parte dell’assessore Anna Maria Bertini. Altri 100mila euro, a seguito di un vecchio e lungo contenzioso, sono quelli che la Fondazione Muse ha a credito con la Fondazione Teatro Stabile (non più esistente), pari a circa 100mila euro, che non saranno mai riconosciuti in quanto credito inesigibile.