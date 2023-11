Agganciata dal treno. Grave una ventenne

Attraversa i binari della stazione e viene agganciata da un treno: 20enne ricoverata in gravi condizioni a Torrette, ma non è in pericolo di vita. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione dagli agenti della polizia ferroviaria, certo è che quella ragazza si trovava al centro dei binari quando è stata travolta da un convoglio che arrivava dalla stazione di Milano centrale, diretto a Taranto, in Puglia. Stando a quanto trapela, la 20enne sarebbe stata agganciata da un vagone e sarebbe poi finita sotto la carrozza. A salvarla, è stato l’intervento provvidenziale della Polfer. I poliziotti l’avrebbero tirata fuori trovandola piena di ferite. Politraumi diffusi, per la giovane, trasportata in condizioni serie al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette. Come dicevamo, però, sospiro di sollievo: non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da ricostruire i motivi del gesto: era forse in ritardo e ha attraversato i binari? O si è trattato – come appare più probabile – di un tentativo di suicidio? Sulla vicenda, indaga la Polfer, che – qualora le condizioni di salute della ragazza lo permetteranno – potrebbe ascoltare proprio in queste ore la 20enne, nata ad Osimo ma residente a Castelfidardo. La circolazione ferroviaria, ieri, ha subìto ripercussioni per circa una ventina di minuti: traffico dei treni interrotto dalle 15 alle 15.20 su tutta la linea adriatica. I treni dell’alta velocità, così come gli Intercity e i regionali hanno registrato ritardi fino a 40 minuti. Il convoglio coinvolto nell’investimento (il Fr8807) viaggia invece con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Nicolò Moricci