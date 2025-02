Aggredì una donna, per lui piazza vietata

Il questore di Ancona ha emesso le misure di prevenzione dell’avviso orale e del divieto di accesso alle aree urbane nei confronti del soggetto, di origine peruviana, che due sere fa aveva aggredito una donna in un bar in piazza Ugo Bassi e poi si era scagliato contro gli operatori della Volante intervenuti sul posto. Nella circostanza l’uomo aveva insultato gli operatori, sputando sull’auto e urlando nei loro confronti. L’uomo era stato denunciato dalla polizia per tutti i reati commessi in quella circostanza. Inoltre, ieri mattina, dopo aver concluso l’istruttoria, il questore ha irrogato nei confronti dello straniero – regolare sul territorio ma con numerosi precedenti penali per reati contro la persona – le misure dell’avviso orale e del Dacur con le quali gli ha vietato l’accesso in tutta la zona di piazza Ugo Bassi fino al 2028. La violazione delle misure comporta la reclusione.