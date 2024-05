Aggredisce la ex dopo altre violenze: ammonito 30enne

Prima l’aggredisce in strada, spingendola a terra e rompendole il cellulare, poi inizia a seguirla e a mandarle messaggi assillanti. Ammonimento del questore per un 30enne italiano che non si è rassegnato alla fine della storia d’amore con la sua ex fidanzata e durata qualche anno. Il giovane ha tenuto un atteggiamento pericoloso nei confronti della ragazza, 20 anni. Poco tempo fa era stato fermato dai poliziotti perché stava litigando lungo la strada con la giovane. L’aveva fatta cadere e poi aveva buttato a terra anche il suo telefonino. A seguito dell’istruttoria condotta dai poliziotti è emerso che il 30enne ha tentato di contattare la sua ex con telefonate e messaggi insistenti, l’ha aspettata sotto casa e davanti al lavoro quando la ragazza non aveva più nulla da dirgli. A seguito di questa condotta ossessiva il questore lo ha ammonito, una misura di prevenzione per avvisarlo che se il suo comportamento non cesserà verrà denunciato d’ufficio per atti persecutori e la sua posizione si aggraverà. Da inizio anno sono stati 13 i provvedimenti preventivi di ammonimento emessi dal questore contro gli 8 dello stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2023 gli ammonimenti sono stati in tutto 30.