Aggredita e derubata in casa: preso il rapinatore

Fabriano

Aggredita e picchiata nel letto per una collana d’oro, i poliziotti rintracciano e denunciano il presunto rapinatore. Si tratta di un 31enne sudamericano. E’ accaduto in un pomeriggio di fine luglio quando un’ultraottantenne ha raggiunto il commissariato e tra singhiozzi e frasi disarticolate, ha raccontato di essere stata aggredita la notte precedente. Aveva un forte arrossamento sulla parte inferiore del volto. E’ stata portata subito al pronto soccorso del Profili dove le è stato diagnosticato un forte trauma contusivo al volto. Per lei 25 i giorni di prognosi, salvo complicazioni. Messa a proprio agio e rassicurata dai poliziotti, l’anziana ha iniziato a raccontare: "Ieri pomeriggio mentre passeggiavo attorno casa in pieno centro storico mi si è avvicinato un uomo sulla trentina. Era gentile e mi diceva di aver perso il lavoro. Poi mi ha chiesto un bicchiere d’acqua così l’ho fatto entrare. Bevuta l’acqua, mi ha chiesto di poter andare in bagno. Poco dopo se n’è andato ringraziandomi. Vivo da sola perché mio figlio lavora all’estero. Così ho cenato, guardato un po’ di tv, e mi sono messa a letto. In piena notte ho sentito che in camera c’era qualcuno. Ho provato ad alzarmi ma ho sentito un mano che mi premeva violentemente il volto spingendomi contro il cuscino. L’altra mano mi ha strappato la catenina d’oro che avevo al collo. Ho provato a divincolarmi ma è arrivato un pugno che mi ha tramortito".

A quel punto il rapinatore si è dileguato ma i vicini sentendo le urla hanno chiamato il fratello dell’anziana che è accorso confortandola. Il rapinatore era entrato in casa dopo avere forzato una finestra che si affaccia sul piano stradale. "Quella collanina – ha aggiunto l’anziana fabrianese in lacrime e ancora dolorante – aveva un grande valore affettivo per me volevo lasciarla a mio figlio. Ma è rimasto solo il crocifisso caduto tra le coperte dopo lo strappo".

Le indagini degli agenti, immediatamente attivate anche grazie alle testimonianze dei vicini dell’anziana rapinata hanno consentito di tracciare l’identikit del rapinatore. L’attività di verifica nei ‘Compro—oro’ ha poi permesso di conoscere che il pomeriggio successivo alla rapina, un uomo aveva consegnato in uno di questi negozi una catenina d’oro come quella dell’ottantenne. Dalla vendita aveva ricavato 500 euro. Grazie alla conoscenza del territorio da parte degli agenti il rapinatore è stato individuato: è un 31enne sudamericano con regolare permesso di soggiorno, da due anni nella città della carta e già noto alle forze dell’ordine. Non si è opposto agli accertamenti. E’ stato denunciato per rapina aggravata e ha lasciato la città.

Sara Ferreri