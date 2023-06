Agonizzante in strada: è gravissimo

È in gravissime condizioni il 40enne di Collemarino trovato agonizzante in strada alla Baraccola mercoledì mattina. L’uomo, dopo una serie di interventi chirurgici, è stato trasferito ieri in Rianimazione dov’è ricoverato in prognosi riservata. Il suo quadro è molto serio e la sua vita in pericolo. Ancora da chiarire con certezza cosa possa essere accaduto all’uomo, rinvenuto da un passante nella zona del centro commerciale Conad (ex Auchan) in via Scataglini. Tra le ipotesi che erano state inizialmente fatte dagli inquirenti c’erano quelle delle percosse e di un’auto pirata che l’avrebbe investito, col conducente che poi si sarebbe dileguato. Non è da escludere neppure il gesto volontario da parte dello stesso 40enne che potrebbe essere caduto da un edificio che si trova nella zona del ritrovamento del ferito. Al momento non è stato possibile accertare alcuna ipotesi delle tre che sono state avanzate. L’unica certezza è un quadro clinico disperato a causa di una serie di lesioni interne, oltre ad alcune fratture, compresa quella del bacino. L’altra mattina, subito dopo il soccorso e il trasporto a Torrette, in ospedale sono arrivati i familiari dell’uomo che non si danno pace per quanto è accaduto. Il ferito lavora in un negozio di elettronica sempre della Baraccola.