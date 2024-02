"Aiutatemi a sterilizzare i miei undici cani"

"Aiutatemi a ritrovare il mio cane Tequila": un appello disperato quello di Stefania Simonetti, che ha alle spalle una storia davvero incredibile legata indissolubilmente ai suoi amatissimi cani ma che adesso si sente smarrita da quando, alcuni giorni fa, uno dei suoi cani non ha fatto più ritorno a casa. Lo scorso novembre la donna, originaria di Serra de Conti e da alcuni anni residente a Lampedusa, era riuscita a portare in salvo nelle Marche, precisamente a Pian dell’Elmo, i suoi 17 cani (che aveva precedentemente adottato perché randagi e denutriti) dall’isola siciliana grazie a una rete di solidarietà. Portati in salvo perchè qualcuno aveva tentato in più occasioni di avvelenarli.

In questi mesi i quadrupedi si sono ambientati e proprio adesso che Stefania insieme al compagno aveva trovato una nuova sistemazione in un casolare a Rosora (che tra l’altro diventerà anche sede di un’associazione cinofila), ecco una nuova tegola. L’amata cagnolina Tequila, infatti, abituata a girare nei pressi dell’abitazione della coppia, non ha più fatto ritorno dallo scorso 13 febbraio. Ha un manto marrone e petto bianco, pesa circa 12 chili ed è microchippata.

Ma le disavventure non finiscono qui perché ci sono ben 11 femmine da sterilizzare urgentemente onde evitare nuove cucciolate.

"Chiediamo aiuto alla Asl, noi abbiamo fatto di tutto per salvare questi cani ma da soli non riusciamo più a gestire la situazione – sottolinea Simonetti– abbiamo ad oggi 22 cani che necessitano di sorveglianza continua onde evitare nuove fughe".

Ilaria Traditi