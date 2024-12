Aiuti ed esenzioni tra sociale e affitti. La contromanovra del centrosinistra

L’opposizione consiliare chiude l’anno con la contromanovra. I gruppi consiliari Pd, Avs, Vivi e Vola si sono fatti avanti proponendo emendamenti e risoluzioni che tengono conto della situazione demografica, sociale, economica e ambientale del territorio, sulla base del materiale raccolto attraverso l’ascolto dei cittadini e l’analisi dei documenti di bilancio.

Entrando nel merito: le proposte a sostegno delle famiglie prevedono un’esenzione per l’addizionale comunale Irpef con un aumento da 13 a 15mila euro oltre ad agevolazioni su mense scolastiche con estensione della fascia Isee. Un altro step prevede l’incentivo di affitti lunghi come ricorda il capogruppo del Pd Dario Romano: "Prevediamo dei contributi Imu per chi converte immobili da affitti brevi ad affitti di lunga durata, non solo, è nostra intenzione rimpinguare il fondo di contributo affitti con una somma di 300mila euro, spalmata in 3 anni, attraverso una spending review in altri settori".

Altre azioni riguardano la sicurezza e la prevenzione sul territorio dal rischio idrogeologico, l’applicazione del fondo comunale per la difesa dalle piene e il rifacimento del marciapiede di via Stradone Misa. In vista della creazione di un’alleanza democratica da presentare alle prossime amministrative, il centrosinistra punta anche su frazioni e sport. "Chiediamo l’inserimento di 650mila euro per le opere di manutenzione straordinaria della Piscina Saline - dice la consigliera Margherita Angeletti -. È fondamentale che quella struttura torni operativa, lo dico da medico: ci sono persone che hanno bisogno di continuità nel proprio percorso di cura o riabilitazione".

Tra le proposte ci sono anche degli interventi attuativi per la viabilità con la Rotatoria sulla Strada Arceviese a Borgo Bicchia.

Nicolò Scocchera