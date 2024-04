Al setaccio le attività commerciali. Multati due bar e anche un kebab

Nuova raffica di controlli nei locali: sette controllati, tre sanzionati per 11 illeciti e per 5.400 euro.

In un kebab, i poliziotti assieme e ai funzionari dell’Ast dipartimento di prevenzione igiene alimenti e bevande, hanno riscontrato diverse irregolarità: il retro banco era in disordine, con oggetti non inerenti all’attività e il locale era anche privo di mattonelle.

Il camice sporco era appeso vicino al banco e non in un apposito armadietto, mentre le scarpe personali erano riposte sotto un lavello.

I piani per tagliare la carne erano usurati e sporchi così anche il pavimento della cella carne e il soffitto che, in prossimità del motore di refrigerazione, si presentava sporco e con punti di ruggine e guarnizioni sudicie ed usurate.

Il manuale Haccp era presente ma la sezione etichettatura non era completa per quel che riguarda le carni bovine sfuse esposte.

In un bar mancava il manuale Haccp di autocontrollo, il cartello degli orari e l’insegna risultava irregolare. In un secondo bar: mancata affissione del cartello orari, della Scia, irregolarità dell’insegna e occupazione abusiva di suolo pubblico. Infine in un negozio di parruccheria è emersa l’irregolarità dell’insegna e la mancanza della documentazione.