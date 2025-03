Al teatro delle Muse arrivano i protagonisti dello "Zoo di 105"

E’ da sempre uno dei programmi più ascoltati d’Italia, ma anche il più querelato, il più discusso, ‘il programma che non piace’. Parliamo de ‘Lo Zoo di 105’, in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 16, che ora è diventato anche uno spettacolo che gira per l’Italia portando ovunque la sua irriverenza e le suo spirito politicamente scorretto. Tra le tappe del tour c’è anche il Teatro delle Muse di Ancona, dove l’evento è in programma domani sera (ore 21). Sul palco ci saranno Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri e tutta la ‘squadra’. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita) e al botteghino del teatro (07152525). Nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, ‘Lo Zoo di 105’ oltre ad essere un programma radiofonico seguito da milioni di ascoltatori, è poi diventato anche uno show televisivo e una serie di compilation. Info: 0859047726 e www.besteventi.it.