Al via i nuovi asfalti: cambia la viabilità

Al via oggi a Trecastelli i lavori per il rifacimento del manto stradale : il primo cantiere sarà quello di Viale Umberto I nella Municipalità di Ripe nel quale è già stata predisposta una ordinanza per la modifica temporanea della circolazione stradale dal giorno 15 febbraio che prevede: il divieto di transito in Viale Umberto I eccetto residenti, mezzi di cantiere e di pubblica utilità. Compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sarà garantito il transito dei veicoli diretti alle Scuole, alla Casa di Riposo, alla Stazione dei Carabinieri, all’Ufficio Postale e alla Farmacia. Il divieto di sosta interesserà Viale Umberto I, Via Cavour, Via della Pineta, Via XXV Aprile, Via 2 Giugno e Via Montignano saranno interessate nelle prossime settimane con i lavori di rifacimento del manto stradale nell’appalto finanziato dall’Amministrazione Comunale per l’importo complessivo di 350mila eur.

In fase di definizione anche un secondo stralcio che presto vedrà l’inizio dei lavori, finanziato sempre per 350mila euro, e vedrà coinvolte altre vie della con il rifacimento di manti stradali. L’importo complessivo di 700mila euro dei lavori si somma a 1 milione e 500 mila euro di lavori già realizzati.