Al via la festa per onorare la Madonna del Soccorso. Una mostra allestita all’interno della cripta

A Poggio San Marcello è cominciata la settimana di festa per onorare la Madonna del Soccorso. Un ricco programma fino a domenica. Quest’anno, per la prima volta, in presenza del nuovo vescovo Paolo Ricciardi. "La settimana della festa è stata pensata e progettata con i Saveriani presenti ad Ancona – spiega il parroco don Mariano Piccotti - Quest’anno infatti vogliamo ricordare la loro venuta a Poggio San Marcello nel 1925, su invito di monsignor Costantino Bramati che mise a loro disposizione una sua palazzina per una scuola apostolica (un seminario minore) per ragazzi delle scuole medie da orientare al servizio missionario".

Il santuario della Madonna del Soccorso, dichiarato dal vescovo Gerardo Rocconi chiesa giubilare, è curato dalla parrocchia. I Saveriani hanno allestito una mostra nella cripta, con documenti e foto della presenza della Congregazione al Poggio. A rappresentarli il loro generale, padre Fernando Garcia Rodriguez che celebrerà la Messa di domenica alle 11. Tanti gli appuntamenti di preghiera, oltre agli incontri per la comunità. Oggi alle 21 la conferenza ‘Anziani non autosufficienti: quale soccorso?’ con Fabio Ragaini del Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati Spontini.