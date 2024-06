Al voto per i sindaci: in tre Comuni corsa solitaria

E’ il giorno della chiamata alle urne per la quasi totalità degli elettori delle valli delc Misa e Nevola.

Sono infatti ben otto i Comuni chiamati al voto per rinnovare i rispetti Consigli Comunali ed eleggere il nuovo sindaco. Quasi tutti sono accomunati dall’aver condiviso l’alluvione del 15 settembre 2022. Una tragedia che ha condizionato programmi elettorali e, forse, anche le candidature. In tutto sono 14 i candidati a sindaco che si contenderanno le otto poltrone disponibili. Di questi solo 4 sono donne.

Degli otto sindaci uscenti, inoltre, solo la metà, hanno deciso di ricandidarsi. Aumenta però il numero dei candidati sindaco "in solitaria".

Sono infatti ben tre i comuni dove si è presentato un solo candidato sindaco. Si tratta di Trecastelli, Arcevia e Barbara. Per loro per scongiurare il commissariamento del Comune occorre superare un doppio quorum. Perchè il sindaco dichiato eletto occorre che al voto vada almeno il 40% degli aventi diritto e che il 50% delle schede dei votanti siano validamente espresse.

I tre comuni con un solo candidato sindaco sono tutti reduci dalla tragedia dell’alluvione e da un clima politico particolarmente teso, in aggiunta alle sempre maggiori responsabilità cui devono rispondere i primi cittadini. Condizioni che contribuiscono a disincentivare la scesa in campo.

Ecco allora che ad Arcevia a scendere in campo è Marisa Abbondanzieri, ex parlamentare e già sindaco, che guida la lista "Comunità Insieme" mentre a Trecastelli il sindaco uscente Marco Sebastianelli tenta il bis con "Trecastelli Passione Comune". Barbara per la seconda volta consecutiva ha un solo candidato sindaco che stavolta è Massimo Chiù con "Insieme per Barbara".

Uno solo Comune, Belvedere Ostrense, si presenta con tre candidati sindaco: si tratta del sindaco uscente Sara Ubertini con "Liberamente Belvedere" che dovrà vedersela con il suo assessore Luca Baldi alla guida di "Belvedere Futura" e del consigliere di minoranza Fabio Federici di "Noi con Belvedere".

A Ostra chiede il rinnovo della fiducia agli elettori il sindaco uscente Federica Fanesi con la lista "Progetto Ostra 2,0" che sfiderà l’ex assessore Enzo Avaltroni di "Impegno per Ostra". Ci riprova anche il sindaco di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi con "Per Castelleone" che sfida l’ex Giovanni Biagetti della lista "Alternativa per Castelleone". Nuovi candidati a Montemarciano con Monica Magnini di "Montemarciano Democrazia Solidarietà" e Maurizio Grilli di "Progetto Montemarciano 2.0" così come a Serra de’ Conti l’ex sindaco Silvano Simonetti di "Serra per Simonetti" sfida il vice sindaco Pieramelio Baldelli di "Progetto Democratico per Serra".

Giulia Mancinelli