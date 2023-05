Alla conquista di New York Un video sulle Marche proiettato a Times Square

di Ilaria Traditi

Lo spot turistico delle Marche sbarca a Times Square, la piazza più celebre e visitata di Manhattan, a New York. Il breve video promozionale dal titolo "Marche: il segreto meglio custodito d’Italia" ("Marche: Italy’s Best Kept Secret") verrà infatti proiettato fino al 3 luglio su uno dei maxi schermi a led, detti "spectaculars", sotto gli occhi di oltre 450mila persone che ogni giorno attraversano la piazza, ribattezzata "l’incrocio del mondo". La campagna è stata realizzata in collaborazione con la Regione da Visit Italy, il primo canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo. Da quando lo spot è stato pubblicato sui social ha ottenuto più di mezzo milione di visualizzazioni solo nei primi 15 giorni dal lancio. L’obiettivo della campagna, spiegano i promotori, "è intercettare sempre più viaggiatori internazionali, grazie all’incremento degli arrivi dall’estero registrati negli ultimi due anni e alle presenze di stranieri, che nel 2023 hanno raggiunto nella regione quota 1.714.808". Ma di cosa tratta il video? Strizzando l’occhio alla "generazione Z" e ai millennials, lo spot si apre con una telefonata tra Bella, la giovane protagonista e turista straniera, e Michael, al quale racconta in lingua inglese le bellezze della regione. "Mi sono svegliata in un borgo medievale con un’atmosfera magica. Tra il cielo e la terra posso vedere le sfumature del blu e del verde tra monti, paesaggi innevati e dolci colline e un mare cristallino" racconta la ragazza. E poi prosegue: "A poca distanza da qui ci sono scrigni d’arte, storia, cultura e antiche tradizioni". E intanto le immagini accompagnano Bella mentre attraversa paesi e città, mentre si scatta selfie, visita chiese e musei, pranza in ristoranti tipici o si gusta un buon caffè o un bicchiere di vino nelle piazze dei caratteristici borghi della nostra regione. Insomma la turista perfetta, che si gode al massimo lo stile di vita slow che le Marche possono offrire. "Mi sento immersa nella bellezza, nel silenzio della natura – racconta ancora a Michael – qui c’è un tesoro da scoprire". "Volevamo creare uno spot che catturasse l’essenza autentica e incontaminata della regione – spiegano gli autori – mostrando la bellezza dei suoi paesaggi e delle sue attrazioni meno conosciute. Siamo partiti dall’idea di creare una narrazione coinvolgente, utilizzando la voce di una giovane ragazza. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la Regione Marche per identificare i luoghi più suggestivi da mostrare, che spaziano dalla campagna marchigiana, ai parchi naturali, alle montagne e al mare". Il claim finale "Disconnect your Mind" sottolinea l’invito a staccare dalle preoccupazioni e godersi appieno la bellezza delle Marche. Lo spot è disponibile sul portale web di Visit Italy e sul canale Youtube.