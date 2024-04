Alla scoperta di vari generi musicali

Il teatro La Fenice di Senigallia è il fiore all’occhiello per la vita culturale della città. Apprezzato dai cittadini e dagli appassionati, ospita da anni numerose rappresentazioni tra poesia, prosa, balletto, concerti, convegni e più in generale spettacoli adatti a tutta la famiglia. Costruito all’incirca due secoli fa, è stato negli anni vittima di incendi, terremoti e varie ristrutturazioni che lo hanno portato nel 1996 ad avere l’attuale struttura: una sala polifunzionale con una disponibilità di quasi 900 posti. Spesso utilizzato per la rappresentazione di saggi di fine anno di scuole di danza, palestre e di spettacoli scolastici aprendo le porte ad alunni e docenti anche per manifestazioni socio-culturali a costi d’ingresso ridotti. Negli ultimi mesi, grazie all’invito del Direttore Artistico della stagione concertistica, Federico Mondelci, e all’Associazione Oltre Le Muse, la Scuola Media Giulio Fagnani ha partecipato attivamente al concerto tributo a Stevie Wonder e Ray Charles con brani eseguiti da un’orchestra speciale di ventitré musicisti, che ha fatto apprezzare ai ragazzi generi musicali meno conosciuti come il jazz o il soul; inoltre con lo spettacolo "Il giro del mondo in un concerto", molti alunni del plesso a bordo di un’immaginaria "aero-orchestra" hanno potuto "visitare" in pochi minuti diversi Paesi, dalla Russia alla Francia, dall’Ungheria alla Cina arrivando addirittura al continente americano, attraverso opere classiche di grandi compositori del XXVIII e XIX secolo.

Arianna Capricci IIIF