Alla Vecchia Pesca la musica vintage della band "I Miuri"

Musica ‘vintage’, ma di grande qualità domani sera alla Vecchia Pesca di Ancona. Sulla splendida palafitta di Torrette, dalle ore 20 a mezzanotte si potrà cenare e ascoltare la popolare band I Miuri, che propone un repertorio capace di spaziare dalla musica italiana degli anni Sessanta (Gianni Morandi, Patty Pravo, Caterina Caselli) alla disco internazionale degli anni Settanta (Gloria Gaynor, Donna Summer, Chic, Santa Esmeralda, Doobie Brothers). Ci sarà quindi da ballare, oltre che da ascoltare. Ma la band, per la precisione un sestetto che per quel che riguarda la parte vocale si affida ad Alessandra Pasquali, sa fare anche dell’ottimo rock (dai leggendari Creedence Clearwater Revival di John Fogerty ai Supertramp ) e sa spaziare nella musica pop nostrana, reinterpretando brandi di artisti come Loredana Bertè, Lucio Battisti, Ivan Graziani, Donatella Rettore e Zucchero.