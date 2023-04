Allo Sperimentale la compagnia Step con "Spirito allegro"

Torna in scena la Compagnia Step di Ancona. Oggi (ore 17.30) al Teatro Sperimentale di Ancona va in scena la nuova commedia ‘Spirito allegro’ (‘Blithe Spirit’) di Noel Coward, con la scenografia e la regia di Alberto Manini, i costumi di Lucia Cicconofri e Luca Bilancioni. Per documentarsi in preparazione di un libro che intende scrivere, Charles Condomine partecipa a una seduta spiritica condotta dall’eccentrica sensitiva Madame Arcati. Benché Charles, con sua moglie Ruth e i loro ospiti, siano decisamente scettici, Elvira la sua prima moglie, viene accidentalmente evocata. Questo porterà ad un ‘triangolo’ amoroso dai risvolti esilaranti.