Alluvione, al via i contributi per le imprese

Alluvione, al via il contributo per le imprese a partire dal 30 maggio. Il ristoro è riservato alle aziende che si trovano nelle zone che hanno subito l’alluvione dello scorso 15 settembre. Si tratta di iprese presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone (Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli) e che hanno già presentato entro i termini attraverso la piattaforma regionale il Modulo C1 per la ricognizione dei danni.

La domanda per la liquidazione del contributo dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale Suap al link: https:suap.leterredellamarcasenone.it?page_id=3065 compilando la Scheda C1 in esso contenuto con gli allegati richiesti. La domanda potrà essere presentata entro il termine del 30 giugno. Liquidazioni che le imprese chiedono a gran voce ormai da mesi, per avere un contributo necessario alle aziende per la ripartenza.

Proprio per velocizzare i ristori, gran parte dei componenti iscritti ai comitati che si sono formati dopo l’alluvione, si erano dati appuntamento in piazza a Pianello per manifestare la loro necessità, ma anche per chiedere la messa in sicurezza del fiume. Intanto in città proseguono i lavori per l’allestimento del ponte ciclopedonale momentaneo che consentirà un collegamento tra la zona nord e quella sud della città.