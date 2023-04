"Alluvione, fermi gli interventi per la sicurezza"

Diritti al Futuro interviene sulla gestione dell’ambiente a Senigallia. "A quasi sette mesi dall’alluvione la città si chiede come mai non è stato fatto ancora niente per garantire la sicurezza del territorio e ripristinare le infrastrutture danneggiate – si legge nel comunicato -. Pare che non sia un problema economico visto che vengono sbandierati consistenti fondi previsti dallo Stato. Allora cosa ferma la messa in sicurezza e la ricostruzione nelle aree devastate dall’alluvione? A Senigallia, è ormai più che evidente, è l’incompetenza, l’inconsistenza e l’inattendibilità politico amministrativa di governa il nostro Comune".

Nel comunicato anche l’attacco all’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo: "Sostiene che i lavori all’ambiente e al porto alla foce del fiume Misa sono di competenza della Regione mentre invece, ormai da decenni, il tratto del fiume dal ponte della ferrovia alla foce, in quanto demanio marittimo, è di competenza del Comune di Senigallia a cui è stato dato in concessione – prosegue il comunicato - c’è poi da chiedersi se l’assessore Campagnolo abbia mai richiesto l’autorizzazione all’Autorità idraulica prima di abbattere (in piena notte) i pini dello stradone Misa". L’attacco arriva anche sul ponte Garibaldi: "Lo sa l’assessore Campagnolo che il ponte Garibaldi è comunale e al Comune di Senigallia spetta la sua ricostruzione?".