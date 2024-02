"Amazon, per il mega polo serve la Commissione"

"Mega polo Amazon, serve la convocazione della Commissione sviluppo economico, allargata ad amministratori locali e sindacati". Va in pressing il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo, vicepresidente della Commissione consiliare sviluppo economico. "Sono passati ormai quasi 9 mesi da quando, il 24 maggio 2023, è stata posata la prima pietra del nuovo centro di distribuzione Amazon a Jesi che avrà un impatto importante sul territorio in termini di sviluppo. ambiente e occupazione. È importante, dopo 9 mesi e in vista del completamento di questo grande hub logistico, conoscere quale sia lo stato dell’arte e quali interventi si stiano mettendo in campo per affrontare adeguatamente il momento in cui sarà avviata l’attività".

Continua: "Perciò, con le consigliere Manuela Bora e Micaela Vitri abbiamo richiesto la convocazione della Commissione, alla presenza degli assessori competenti e del presidente di Interporto, allargata ai diversi interlocutori interessati. Una preziosa e indispensabile opportunità di confronto con la Regione che è parsa assente in questi mesi".